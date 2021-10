Pandora Papers: DSK a gagné 622 millions FCFA au Sénégal sans payer d'impôt

L'ancien Directeur général du Fonds monétaire international est au cœur des «Pandora papers». Au-delà du montage polémique qui a entouré la création le 3 avril 2018, à Ras Al-Khaimah, de Parnasse global limited via le cabinet du Baïote Sfm, les « Pandora papers » confirment que l'activité de Dominique Strauss-Kahn, qui conseille plusieurs Etats en Afrique (le Togo par exemple) via Parnasse international logée au Maroc depuis 2013, marche et pas mal.



Voila que le journal Libération informe que le Sénégal fait également partie des terrains de chasse de DSK. A preuve, en 2017, une institution publique, sous le code marché «Vs Sénégal » lui a payé près de 950.000 euros (622 millions FCFA) pour ses conseils et services d'après les documents comptables des «Pandora papers».



Et à la date de 2018, DSK a gagné 21 millions d'euros (13 milliards 750 millions Fcfa) sans payer le moindre impôt car la société était immatriculée dans une Zone franche marocaine.