Panique à l'Hôpital Principal: deux garçons de salle et un patient contaminés par un visiteur porteur du coronavirus…Le personnel placé en quarantaine

C’est la panique à l’hôpital Principal de Dakar. Un homme porteur du coronavirus a contaminé trois (3) individus au sein de l'établissement sanitaire. Il s’agit d’un accidenté dont il était venu rendre visite et deux garçons de salle qui étaient en contact direct avec le malade.



Selon la Rfm qui donne l’information, l’individu qui a transféré le virus à l’accidenté est un cas communautaire venu de Keur Massar, dans la banlieue dakaroise. Il est actuellement recherché.



Le patient venu de la même localité que ce dernier a été pris en charge très rapidement dès les premiers symptômes. Des tests ont été effectués sur lui et sont revenus positifs. Les deux garçons de salle qui étaient en contact direct avec l’accidenté ont été également testés positifs au covid-19.



Heureusement, le reste du personnel médical et les malades internés ont été testés négatifs. Toutefois, toutes les personnes qui étaient en contact avec le malade ont été mis en isolement dans un hôtel de la place.



Les trois (3) contaminés ont été mis en isolement dans un département de l’hôpital Principal. Pour l’heure, l’on ignore par où est passé le visiteur pour accéder dans l'enceinte du département réservés au moment où les visites aux malades sont interdits.