PaosKoto : les 14 manifestants relaxés

Ce mercredi, les 14 autres prévenus arrêtés lors des manifestations ayant opposé des populations de la commune de PaosKoto, dans le département de Nioro du Rip à des agents de Flex’Eau ont été jugés pour participation à une manifestation violente, rébellion et outrage à agent dans l’exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, ils ont été finalement relaxés par le tribunal de grande Instance (TGI) de Kaolack.



Pour rappel, vendredi dernier, des agents de cette société en charge de la gestion de l’eau dans la zone rurale de Kaffrine, ont fait face à une forte résistance des populations de cette commune, où ils étaient partis enlever les compteurs d’abonnés qui auraient refusé de payer leurs factures d’eau.

Face à cette situation, ces agents ont fait appel à la gendarmerie qui a déployé ses agents à PaosKoto procédant à l’arrestation de trente (30) personnes, dont des vieux de 60 et 70 ans.



Après l’acheminement des personnes arrêtées à Nioro du Rip, sept d’entre elles ont été libérées, suivies de 13 autres personnes, dont des mineurs et des élèves.