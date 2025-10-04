Pape Abdoulaye Touré après son audition : « j’ai livré ma déposition dans les moindres détails, avec des éléments factuels… »

Les premières auditions dans le cadre de l’enquête sur les violences politiques survenues entre 2021 et 2024 ont débuté ce vendredi, marquant le lancement officiel de l’investigation. Parmi les personnes convoquées figure Pape Abdoulaye Touré, qui affirme avoir été victime de torture. Dans une publication sur Facebook, l’activiste et membre fondateur de l’Initiative Zéro Impunité (IZI) est revenu sur son audition à la Section de Recherches de Colobane.



Ci-dessous l’intégralité de son texte :





Chers compatriotes,



Comme annoncé avant-hier, nous avons déféré hier, vendredi 03 octobre, à la convocation de la Section de Recherches de Colobane, avec fierté, courage et une détermination inébranlable. Cette étape marque un moment important dans notre quête de justice et dans le combat contre l’impunité.



J’ai été assisté durant trois heures d’audition par mes avocats, en l’occurrence Me Famara FATY, Me Souleymane SOUMARÉ, Me Coumba KÂNE et Me DIALLO de l’Amnesty International Sénégal, à qui je rends un hommage appuyé pour leur engagement constant et leur professionnalisme. À l’issue de cette audition, j’ai livré ma déposition dans les moindres détails, avec des éléments factuels à l’appui, et me suis constitué partie civile.



Je tiens également à exprimer toute ma reconnaissance à mes autres avocats (Me Moussa SARR, Me Juan BRANCO et Me Abdinar NDIAYE) qui, en raison de contraintes d’agenda, n’ont pas pu être présents physiquement, mais qui m’accompagnent et me soutiennent depuis le début dans ce combat pour la vérité.



À vous aussi, peuple sénégalais d’ici et de la diaspora, depuis l’annonce de l’ouverture des dossiers relatifs aux événements politiques et de ma convocation à la gendarmerie, vous avez été nombreux à nous témoigner votre solidarité à travers vos appels et vos innombrables messages. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. Cette marque d’estime et de confiance nous insuffle davantage de courage et d’abnégation pour poursuivre, avec détermination, ce combat pour la justice jusqu’à son terme. Merci infiniment pour cette énergie que vous nous transmettez à chaque moment décisif de cette épreuve.



Hommage et prières à Maître Khoureychi BÂ, qui a été à nos côtés et nous a défendus depuis le début de notre engagement citoyen.



ENSEMBLE, JUSTICE SERA RENDUE AUX VICTIMES DE CRIMES DITS INTERNATIONAUX.



Pape Abdoulaye TOURE Officiel



Victime de torture, membre fondateur de l’Initiative Zéro Impunité - IZI et coordonnateur du mouvement Sénégal Notre Priorité-SNP 🇸🇳✊