Pape Abdoulaye Touré envoyé en prison

Pape Abdoulaye Touré va passer sa première nuit en prison ce jeudi. Il a été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du deuxième cabinet. L'activiste et membre du parti Pastef de Ousmane Sonko est inculpé pour actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, participation à un mouvement insurrectionnel et actions diverses.



Lors de leur conférence de presse lundi, le F24 avait révélé que Abdoulaye Touré souffre de deux fractures, au pied droit près de la cheville et à la main gauche au niveau du poignet).



Pour rappel, M. Touré a été sauvagement tabassé et torturé lors de son interpellation avant d'être déféré à la Section de recherches de Colobane.