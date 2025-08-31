Pape Amadou Sarr de l’AFP salue le plan de redressement mais alerte sur sa viabilité à long terme

A l’émission Grand Jury du dimanche sur la Rfm de ce 31 août, Pape Amadou Sarr a invité les nouvelles autorités, portées par le tandem Diomaye Faye – Ousmane Sonko, à reconsidérer leur approche économique marquée par une forte orientation souverainiste.



Selon lui, dans un monde interdépendant, il reste difficile pour un pays comme le Sénégal de se passer de partenaires extérieurs, surtout face à un déficit budgétaire qu’il estime à près de 3 000 milliards de francs CFA en 2025.

Il a toutefois dédouané le gouvernement actuel de toute responsabilité dans la crise économique. « Les nouvelles autorités ne sont fautives en rien », a-t-il souligné, rappelant que les difficultés actuelles s’expliquent par un contexte international volatile, marqué notamment par les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, ainsi que par les incertitudes liées au retour de Donald Trump sur la scène politique américaine.

En résumé, tout en saluant les efforts immédiats du gouvernement, Pape Amadou Sarr a appelé à une réflexion stratégique plus profonde pour garantir la viabilité économique du Sénégal à long terme.

Pape Amadou Sarr, Directeur exécutif de l’AFD en charge des mobilisations et de la communication, a partagé son analyse de la situation économique du Sénégal et des mesures prises par le gouvernement. L’ancien directeur de la Délégation à l’Entrepreneuriat Rapide (DER) sous Macky Sall a reconnu la pertinence et l’urgence du plan de redressement économique et social mis en œuvre, tout en exprimant des réserves quant à sa soutenabilité sur le long terme. « Ces taxes peuvent permettre tout de suite et maintenant de lever des ressources, certes. Mais, à la longue, ce n’est pas tenable, ce n’est pas viable », a-t-il averti.