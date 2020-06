Pape Dath Fall avait escroqué les sociétés Sky Vision et EMG Electronique d’une valeur de 27 millions Fcfa en téléphones portables

Les faits pour lesquels le prévenu Pape Dath Fall a comparu, hier mardi, à l’audience des flagrants délits du TGI de Dakar remontent au mois d’avril dernier. Le responsable des ressources humaines de la société Majorelle s’était fait livrer des commandes de téléphone portables de marque iPhone 11, S10 plus, A12, Note 10 plus d’un montant de 15.800.000 francs et 11.070.000 francs au préjudice des prestataires Sky Vision et EMG Electronique. A la barre, le prévenu a reconnu les faits de faux en niant le délit d’escroquerie. « J’ai établi de faux bons de commande de téléphones portables sur l’instruction de mon supérieur hiérarchique, Tarick Henri Razkoul, Directeur opérationnel des ressources humaines (DRH) en Afrique, résidant au Maroc, et j’ai reçu les livraisons que j’ai remises au courtier Karim » s’est défendu le prévenu. selon lui, c’est un « mensonge » lorsque le DRH déclare sur l’honneur qu’il n’a jamais apposé sa signature sur les faux bons de commande dans le cadre de cette affaire d’escroquerie. « En tant que responsable des ressources humaines, le prévenu a reconnu avoir fait de faux bons de commande, établir des faux intérêts sur des retard de paiement et établir un faux ordre de virement pour justifier la commande auprès de son opérateur. En plus, le gestionnaire du personnel, Pape Dath Fall, a rédigé des commandes à 26 prestataires à l’insu de la société Majorelle », a soutenu la représentante de cette société.



Laquelle a porté plainte pour n’avoir jamais été au courant des opérations délictuelles de son employé. usant de faux nom, de fausse qualité et de manœuvres frauduleuses, le mis en cause s’est fait remettre par le directeur général de la société sky Vision une commande de téléphones portables d’un montant de 15.800.000 francs. « C’est mon neveu qui se trouve en France qui nous a mis en relation pour une commande de téléphones Iphone 11. Je lui ai remis 17 pièces le 15 avril et 12 pièces le 23 avril dernier, ce à raison d’un prix unitaire de 520.000 francs. Passant sa commande, il a déclaré que c’est pour le compte de la société Majorelle et qu’il agissait en sa qualité du directeur des ressources humaines. Il avait promis de payer 90 jours après la date de la première livraison et pour la deuxième commande, il a envoyé une facture d’image pour payer dans 10 jours », a expliqué à la barre Serigne Oumar Cissé.



Le prévenu n’a pas respecté son engagement et a expliqué que c’est parce qu’il y avait eu un cas positif de coronavirus dans l’entreprise qui est confrontée également à des problèmes économiques. Quant au directeur de la société Sky Vision, il s’est rendu le 10 mai dernier à Majorelle où on lui a dit que le mis en cause est sous les liens de la détention. A en croire le gérant de EMG Electronique, après que le prévenu a envoyé un bon de commande de Majorelle, il a été livré 24 téléphones portables d’un montant de 11.070.000 et il avait remis des ordres de paiement dans 20 jours.



Il avait délivré des faux diplômes de Master de Sup De Co pour son recrutement

Le prévenu prétendait disposer d’un master en organisation des ressources humaines et d’un autre en audit et contrôle de l’école Sup Deco. Les vérifications effectuées auprès du PDG Aboubacar sadikh sy ont montré que son diplôme Bac+5 est un faux et il n’a pas réussi son master. « Pape Dath Fall n’a jamais fait des rattrapages qui lui sont imposées et il n’a jamais soutenu son mémoire de fin d’études. Il a utilisé des marques sur ses diplômes qui ne figurent pas sur le logo de Sup de Co », a dénoncé le directeur. Le prévenu a apposé la signature et le cachet de la directrice financière adjointe, Mme Rokhaya Ndiaye, et du Directeur opérationnel des ressources humaines, Iman Ben Aziz, sur les ordres de virements.



Plaidant pour le compte de la société Majorelle, Me Adja Fatou Diallo soutient que les faits sont avérés. « Le faux est une falsification erronée de la vérité. Le responsable des ressources humaines de Majorelle ne pouvait pas passer de commande sans faire du faux. Il n’est pas habilité à faire de bons de commande et l’escroquerie a porté atteinte à l’image et à la réputation de l’entreprise et celle-ci est attaquée par d’autres fournisseurs. Il a délivré une fausse facture au nom de Tarick. La société n’a pas été au courant de son forfait de commande de téléphones portables. Le procès-verbal de constat sort 128 faux documents à l’encontre de Pape Fall. Le prévenu a démissionné pour dire qu’il devait retourner en France. Et malheureusement, la pandémie du coronavirus l’a retenu à Dakar. Le malheur ne venant jamais seul, il s’est avéré que ses diplômes sont du faux », a expliqué le Conseil de la partie civile qui réclame 5 millions de dommages et intérêts. selon les conseils de la société Sky Vision et EMG Electronique, la responsabilité de Majorelle est évidente.



La responsabilité pénale du prévenu n’est pas discutable et la responsabilité civile de l’employeur est engagée. Les deux parties civiles demandent la condamnation solidaire du prévenu avec son employeur. en guise dommages et intérêts, Sky Vision réclame 18 millions et EMG Electronique 15 millions. Quant aux conseils de la défense, ils soutiennent qu’il y a eu une complicité au sein de l’entreprise Majorelle. A les en croire, le prévenu a toujours été constant, il a soutenu depuis l’enquête préliminaire qu’il a fait la commande sur les ordres de son supérieur hiérarchique, Tarick Raskoul se trouvant au Maroc. A titre principal, la défense a sollicité au tribunal d’écarter l’expertise du faux qui n’a pas été confrontée et la constitution de la partie civile de Majorelle. Et à titre subsidiaire, la défense a sollicité l’application bienveillante de la loi pénale pour le prévenu. L’affaire est mise en délibéré pour le 23 juin prochain.