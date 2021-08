Pape Diop et son fils grugés de 146 millions F Cfa

L'opérateur économique Birama Dièye dit Djadié est placé sous mandat de dépôt depuis le 4 août dernier à la prison de Saint-Louis. Il est poursuit pour escroquerie portant sur 146 millions de F Cfa suite à une plainte de l'ex-maire de Dakar, Pape Diop et de son fils Mamadou Diop.



L’affaire remonte au 28 juillet 2021. Mamadou Diop, gérant de la « Sénégalaise des pétroles et les lubrifiants » a saisi la Section de recherches de la Langue de Barbarie pour porter plainte contre l’opérateur économique. Dans cette affaire, le principal suspect, Pape Diop, a été auditionné. Le président de Bokk Gis-Gis confirme avoir été la principale victime dans cette affaire. Il accuse Djadié d’escroquerie à hauteur de 146 millions Fcfa.



L'argent devait servir à l'achat d'une usine de poisson au port de Saint-Louis pour l'ancien président du Sénat, rapporte Libération qui donne l’information dans sa parution de ce mercredi.



Interrogé, le mis en cause déclare que l'argent était destiné à la quête de marabouts et d'offrandes pour Pape Diop.« Les marabouts venaient de partout », s’est-il défendu.



« Content de mes actions, il m'a promis 200 millions pour appuyer mes activités dans l'élevage. À ce jour il ne m'a rien donné. Toujours dans l'attente de ses promesses, j'ai continué à l'assister jusqu'à ce qu'il achète l'hôtel Mame Coumba Bang (Saint-Louis) », a enfoncé l'opérateur économique.