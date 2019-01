Pape Diouf en fait trop avec Cissé : « Même Bruno Metsu n’a pas fait mieux »

L’ancien président de l’Olympique Marseille, Pape Diouf fait partie de ceux qui pensent que le coach Aliou Cissé mérite davantage de considération. A cet effet, il estime que le sélectionneur national a rempli son contrat à la tête de l’équipe nationale du Sénégal, mieux le sieur Diouf pense même que le défunt Bruno Metsu n’a pas fait mieux que Cissé à son époque.



« Je ne ferai que me répéter. Depuis le début, je suis de ceux qui pensent qu’Aliou Cissé a rempli son rôle. Il a pris l’équipe nationale dans des conditions difficiles. Il n’a quasiment rien perdu, aucun match officiel à ma connaissance à l’exception du match contre la Colombie (0-1) à la coupe du monde 2018. Qu’est ce qu’on lui reproche ? Un football beaucoup plus chatoyant ? Peut être. Tout le monde voudrait voir son équipe jouer comme le Brésil a joué en 1970 avec Pelé, Tostao, Jairzinho, et… »



Satisfait du travail que le coach Cissé abat dans l’équipe, Pape Diouf est de l’avis que même Metsu n’a pas fait mieux. « il faut savoir ce qu’on veut, il y’a de ceux qui disent que seule la victoire est belle. Et, de ce point de ce point de vue là, depuis l’indépendance jusqu’a nos jours, je n’ai pas vu un seul entraîneur de l’équipe nationale du Sénégal faire mieux au niveau des résultats. Même Bruno Metsu qui a obtenu, c’est vrai, le titre de finaliste en 2002 au Mali et celui qui quart de finaliste à la coupe du monde de la même année Asie, n’a pas fait mieux», renchérit-il dans les colonnes de Record.



Et ce n'est pas rien de rappeler que qu'à part une qualification au Mondial où le Sénégal a été éliminé au premier tour, le soi-disant bon sélectionneur n'est même pas arrivé à passer le cap des quarts de finale de la dernière Can, alors que sur le papiers, les observateurs étaient d'accord qu'il avait les meilleurs joueurs du tournoi. Et un peu plus de respect pour Bruno Metsu, cher Pape Diouf.