Pape Kouly Diop : "j'ai arrêté avec l'équipe nationale parce qu'on n'y juge pas les joueurs sur leur talent"

Sous Aliou Cissé, pour jouer en équipe nationale, vous n'avez pas besoin de talent. C'est du moins ce que l'ont peut comprendre des raisons avancées de l'ancien milieu des "Lions" Pape Kouly Diop pour expliquer son départ de de a sélection du Sénégal.



L'actuel pensionnaire d'Eibar (Liga espagnol) a accepté pour la première fois de parler des raisons qui l'ont poussé à arrêter avec les "Lions" d'Aliou Cissé. "J'ai jamais voulu entrer dans les détails. Mais maintenant je peux en parler. Durant les 7 années que j'ai passées en équipe nationale. J'ai pu constater qu'au Sénégal, pour jouer au foot, fallait pas être le plus fort, le plus talentueux ou le meilleur. C'est pas sur des critères sportifs. Il y avait pleines de choses externes qui n'ont rien à voir avec le football. Et comme moi j'étais là pour jouer au foot et que je ne contrôlais pas ces choses-là, j'ai décidé de laisser ma place à d'autres et me concentrer sur ma carrière professionnelle", a-t-il déclaré dans un entretien avec la chaîne Youtube 13TV.



Aussi, Pape Kouly Diop dément la rumeur selon laquelle le sélectionneur Aliou Cissé lui avait promis une place de titulaire à la Can 2017, avant le début de la campagne continentale. Et sur ses rapport avec Cissé, Diop n'a pas voulu laisser un seul commentaire.



Pape Kouly Diop a décidé d'arrêter sa carrière internationale juste après la Can 2017, où le Sénégal a été éliminée en quart de finale par le Cameroun (aux tirs au but).