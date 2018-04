Pape Ndiaye Souaré, ses ennuis avec le fisc et la bourde administrative de Crystal Palace

Dans la tourmente depuis quelques semaines avec le fisc britannique, Pape Ndiaye Souaré risque la prison. Et selon le Daily Mail, l'international sénégalais a été victime d'une erreur administrative de la part de son club Crystal Palace. Rattrapé par la patrouille qui l'a contraint à conclure une insolvabilité volontaire, malgré son salaire de 22,5 millions Fcfa par semaine, l'ancien pensionnaire des Diambars de Saly risque de payer une facture très salée. Mais il n'a qu'à en vouloir à ses dirigeants responsables de cette bourde, qui dévoile donc que le Sénégalais percevait son salaire sans payer les impôt et qu'aussi l'assurance nationale était retirée.



Le club va l'aider à trouver une solution

Pape Ndiaye Souaré travaille actuellement avec un cabinet spécialisé dans le domaine des procédures d'insolvabilité et de questions connexes. "Le club et Pape (Souaré) ont travaillé avec nous pour identifier la taxe correcte et pour convenir d'un plan de paiement approuvé par HMRC, selon lequel Pape paiera toutes les taxes qu'il doit le plus vite possible", a confié Mark Sands, conseiller du cabinet quantum LLP.

Ce dernier de souligner : "Quand Pape a quitté la France pour l'Angleterre, les retenues d'impôts ont été faussées à partir de ses gains. Ce qui a conduit à des arriérés d'impôts".