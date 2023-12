Pape Samba Mboup, BBY: « Amadou Ba n’a aucune chance de remporter l’élection »

Acteur central du « Sopi » des années de braise, dernier des Mohicans de cette période, chef de cabinet du président Abdoulaye Wade, caution morale de Benno Bokk Yakaar dont il faisait partie de la Conférence des leaders, Pape Samba Mboup, qui a repris sa liberté, pour se prononcer sur quelques sujets brûlants de l’actualité dont l'élection présidentielle de 2024. Pour ce qui s'agit de cette dernière, Pape Samba Mboup est catégorique: le candidat de BBY ne peut pas la gagner.



Et quand ns confrères du journal Le Témoin lui nt demandé pourquoi le candidat de Macky ne peut pas passer, il répond: "Parce que je le connais très bien. J’aurai l’occasion de dire pourquoi. J’expliquerai aussi comment et dans quelles conditions je l’ai connu. Le moment venu, je développerai ce point. Il n’a aucune chance de remporter l’élection présidentielle".



Avant d'ajouter: "Benno aurait pu gagner et continuer à garder le pouvoir si, à la place d’Amadou Ba, des responsables comme Mahammad Boun Abdallah Dionne, Aly Ngouille Ndiaye, Abdoulaye Daouda Diallo voire Mimi Touré avaient été choisis pour porter ses couleurs à la présidentielle du 25 février. Malheureusement, le président a choisi un tocard. D’ailleurs, ce candidat avait-il fait sa déclaration de patrimoine au lendemain de sa nomination comme Premier ministre ? J’aimerais bien le avoir".



Dans cet entretien accordé au journal Le Témoin, Pape Samba Mboup affirme également ne pas faire partie des leaders de BBY qui avaient donné carte blanche à Macky Sall pour choisir un candidat.