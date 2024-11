Pape Thiaw avant Sénégal-Burundi : « la mission n’est pas encore accomplie, c’est un match très important pour moi »

Le sélectionneur par intérim, Pape Thiaw, a fait face à la presse ce lundi pour son dernier match en tant que sélectionneur intérimaire des Lions.



En cette veille du match Sénégal vs Burundi, Pape Thiaw estime que les joueurs ont envie de gagner leur match. « Ce sont des compétiteurs et c’est très important. On a vu que l’équipe du Burkina a pris 3-0 au Malawi, ça montre qu’il n’y a pas de match facile en Afrique. Donc il faudra s’attendre à un match très difficile contre le Burundi. Il faudra être concentré et mettre tous les ingrédients nécessaires pour gagner ce match devant notre public qui nous soutient depuis un bon moment ».



« On a envie de se battre et de finir l’année en beauté, c’est trop tôt pour dire que la mission est accomplie. On a envie de faire un gros match contre le Burundi, c’est quelque chose d’important devant notre public, c’est une des clés du match et de ce qu’on est en train de faire, j’espère que ce sera confirmé demain. La mission n’est pas encore accomplie, il me reste un match qui très important pour moi, c’est une finale. Avec le statut du Sénégal, toutes les équipes qui jouent contre nous veulent gagner. On sera préparé pour gagner ce match mais pour le futur, me concernant, je laisse le bon Dieu décider », a -t-il indiqué.



A la question : « Est-ce qu’on peut s’attendre à des changements pour ce match ? »

Pape Thiaw de répondre : « J’aurais bien aimé pouvoir répondre à cette question, mais je n’aime pas trop parler de mes dispositifs tactiques à la veille d’un match, ou parler quels joueurs que je vais mettre. Il faudrait être patient, on verra les joueurs qui vont démarrer ce match. En tout cas, tous les joueurs sont importants ».



Pour le cas de Noha Fadiga : « Je lui souhaite un bon rétablissement, parce qu’avant tout c’est un fiston pour moi. On a partagé des moments inoubliables avec son papa avec qui je reste toujours en contact. En ce moment, il s’est fait opérer mais il reste un Sénégalais, comme tout autre. J’ai fait des démarches, on s’est parlé, mais il faudra le laisser se reprendre. Et puis on verra », a soutenu l’entraineur des lions.