Pape Thiaw s’attend à un match difficile : « Contre le Soudan, on sera en terre hostile… »

L'équipe nationale du Sénégal se déplacera en Libye le 22 mars pour y affronter le Soudan dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Face à la presse ce jeudi lors de la publication de la liste le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw a abordé le prochain adversaire des « Lions » : « Contre le Soudan, on sera en terre hostile. Le Soudan est une équipe solide avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble », a souligné le sélectionneur des « Lions ».



« Il ne faut pas donc se référer juste à leur nom. On va très bien se préparer et notre souhait est d'être premier au classement au bout de ces deux matchs », a averti le champion du CHAN 2022 avec les « Lions » locaux.