Détention de Serigne Saliou Ndoye au Texas : un malentendu culturel à l'origine de l'affaire, selon ses proches

L’arrestation de Serigne Saliou Ndoye, un ressortissant sénégalais en détention préventive au Texas, provoque une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. À l’origine de cette affaire, un simple malentendu culturel et linguistique, affirment ses proches dans un communiqué de presse.



La note rapporte que « l’incident se serait produit alors que Serigne Saliou Ndoye, chauffeur de taxi aux États-Unis, transportait une passagère américaine. Celle-ci lui aurait demandé de mettre de la musique. N’étant pas à l’aise en anglais, Ndoye aurait répondu qu’il préférait écouter le Coran, conformément à ses convictions religieuses. »



Une réponse qui aurait déclenché la panique chez la passagère. Elle aurait exigé de descendre immédiatement, en pleine autoroute. Ndoye aurait refusé, pour des raisons de sécurité. Ce refus aurait alors été interprété comme un « acte de séquestration. »



Les proches du chauffeur contestent cette version des faits et dénoncent une mauvaise interprétation due à la barrière linguistique. Le document parvenu à PressAfrik précise « qu’aucune charge criminelle de nature sexuelle ou autre gravité n’a été retenue contre lui. »



En réaction, la communauté sénégalaise s’est mobilisée. Une pétition en ligne a été lancée et a recueilli un large soutien. Le Secrétariat général des Sénégalais de l’extérieur a confirmé que « l’affaire était suivie de près par les autorités diplomatiques sénégalaises, qui ont entamé des démarches pour défendre les droits de Serigne Saliou Ndoye. »