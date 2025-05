Tabaski 2025 : le Premier ministre rassure sur l’approvisionnement en moutons et les mesures d’accompagnement

Lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi 21 mai 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko est revenu sur l’importance de la fête de la Tabaski, qu’il a qualifiée d’« événement religieux d’importance nationale ». Il a rappelé que, pour en assurer une bonne préparation, un Conseil interministériel y avait été consacré, à l’issue duquel plusieurs directives ont été formulées afin de garantir un approvisionnement adéquat du marché national en moutons.



Le chef du gouvernement a également évoqué une série de mesures prises par circulaire, visant à faciliter l’acheminement du bétail sur l’ensemble du territoire. Il s’agit notamment de « l’assouplissement du contrôle des camions et véhicules transportant des moutons, de l’exonération des droits et taxes, et de l’autorisation de la présence à bord de chaque camion de trois (03) bergers commis à la surveillance des animaux transportés ». D’autres directives concernent « le renforcement de la sécurité publique et de la sécurité sanitaire sur l’ensemble des points de vente et le long du circuit de commerce de moutons ».



Satisfait de « la bonne application » de ces instructions, le Premier ministre a invité les ministres concernés notamment ceux des Forces armées, de la Sécurité publique, des Finances et des Collectivités territoriales à veiller à « une application conforme et en tous lieux du territoire national, des prescriptions gouvernementales ».



Au 18 mai, selon les données communiquées, le marché dispose de « 406 592 moutons, pour un objectif national de 830 000 têtes », soit un taux de couverture de « 48,99 % à trois semaines de la fête ». Il a aussi salué « la situation satisfaisante concernant l’aménagement fonctionnel des points de vente », précisant que les gouverneurs ont fixé un objectif de « 278 points officiels ».



Par ailleurs, le Premier ministre a mis en exergue les « tendances actuelles favorables des marchés de l’oignon et de la pomme de terre », deux denrées essentielles en cette période. Enfin, sur le volet social, il a assuré suivre « avec beaucoup d’attention le déploiement des instruments publics d’assistance aux groupes vulnérables, pour leur permettre de pouvoir fêter la Tabaski dans la dignité ».