Papy Djilobodji : «l’équipe nationale me manque »

«Je suis collé à cette équipe nationale qui me manque. Comme elle manque à tous les joueurs qui sont passés en sélection. Etre en sélection est un truc que tu ne peux pas retrouver ailleurs, même dans nos clubs. Je ne le cache pas, l’équipe nationale me manque», a indiqué Papy Djilobodji.



Interrogé par nos confrères de « Stades », le défenseur central des «Lions» est revenu sur la CAN 2015. «On a tous raté notre CAN 2015. Personnellement, je l’ai ratée et j’ai des regrets en me rappelant de cette Coupe d’Afrique, parce qu’on n’avait vraiment pas cette équipe pour aller loin. Peut-être, on n’était pas prêt mentalement, ou bien qu’on n’avait pas pris cette compétition au sérieux ».



Poursuivant ses propos, il explique : «c’est vrai que ces changements qui ont été effectués (contre l’Afrique du Sud) bouleversent le groupe. Mais, on ne peut dire que c’était une faute technique du coach (Alain Giresse). Le coach a pensé avoir fait les bons choix, le bon mélange, mais il peut se tromper. Maintenant, il ne faut pas dire que c’est lui seul le responsable. Il faut assumer pour tout le monde ».



Le défenseur central des "Lions" a félicité ses coéquipiers et les appelle à plus de sérieux «on a un bon groupe. Je félicite les joueurs d’ailleurs pour la qualification. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec ce groupe. Mais, il faut vraiment d’abord avoir la tête sur les épaules. Puisqu’il n’y a pas de petites équipes. Il faut prendre tout le monde au sérieux ».



Selon lui, jouer une Coupe du monde est l'objectif de tout joueur «bien sûr, c’est un objectif. Tout joueur veut disputer une Coupe du monde. Cette compétition n’est pas encore arrivée et on la jouera dans six(6) mois. Il faut continuer à se concentrer sur les échéances, après on verra ».



Avant de conclure : « tout est difficile dans ce groupe. Il ne faut pas qu’on se leurre. On aura en face de très bonnes équipes. Il faut bien les préparer et essayer d’aller le plus loin possible dans cette compétition ».