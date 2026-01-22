Mine de Mako : Cap sur 65 000 onces pour l'année 2026

Dans son rapport trimestriel, Resolute Mining Limited a fait des prévisions pour son projet de Mako, la mine d'or, située dans l'est du Sénégal . Ainsi, la production à Mako pour 2026 devrait se situer entre 55 000 et 65 000 oz (onces), avec un coût de maintien tout inclus (AISC) compris entre 1 600 et 1 800 $/oz (sur la base d'un prix de l'or de 4 000 $/oz).



L'usine de Mako prévoit de traiter environ 2,2 millions de tonnes (Mt) de matériaux provenant des stocks (stockpiles), avec une teneur moyenne et un taux de récupération d'environ 0,9 g/t et 90 % respectivement. La production d'or devrait être stable tout au long de l'année 2026, bien que des variations dans la teneur des stocks soient possibles. Le traitement des stocks se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2027 avec des niveaux de production similaires à ceux de 2026.



Les dépenses d'investissement totales (Capex) en 2026 à Mako devraient s'élever à environ 5 millions de dollars, composés de dépenses d'investissement de maintien général. La Société a pour objectif de prolonger la mine de Mako avec le projet MLEP (Mako Life Extension Project), qui comprend les deux gisements satellites de Tomboronkoto et Bantaco. La Société prévoit de dépenser entre 10 et 15 millions de dollars pour le MLEP en 2026. Ces fonds serviront à faire progresser les études d'ingénierie, les flux de travail du Plan d'Action de Réinstallation (PAR), l'acquisition d'équipements et les travaux préliminaires une fois les permis obtenus.



Au Sénégal, un budget d'environ 5 à 8 millions de dollars a été alloué à l'exploration. Les fonds seront utilisés pour tester par forage les cibles aurifères identifiées sur les permis de Laminia et Sangola, ainsi qu'une allocation pour le forage d'extension des ressources minérales sur le permis de Bantaco.