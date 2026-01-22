L’OM se fait totalement ridiculiser en Europe

L’Olympique de Marseille rêvait plus grand. Mercredi soir, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome espéraient mieux face à Liverpool en Ligue des Champions. Mais les hommes de Roberto De Zerbi ont été battus 3 à 0 par les Reds. Une déception pour les joueurs, à l’image de Facundo Medina. «Je suis un peu dégoûté, car on peut améliorer des choses. 3-0 (il souffle), je ne sais pas comment on peut expliquer. Il faut regarder ce qu’on a fait de bien et de mal. On ne peut pas revenir dessus. Il faut penser à Lens et tout donner, montrer le mérite de ce groupe.» Son entraîneur, lui, était plus agacé qu’autre chose. Il n’a d’ailleurs pas hésité à tacler certains de ses joueurs. Et il n’est pas le seul. Ce jeudi matin, la presse sportive s’en prend à Marseille.



Marseille se fait allumer

En France, L’Equipe écrit que l’OM a été «surclassé» et a encaissé une «cinglante défaite». Certains éléments, comme Pavard, Hojbjerg, Kondogbia et Rulli prennent cher. RDZ aussi. En effet, l’Italien a reçu la note de 3 pour son match, lui qui «a perdu sa bataille tactique face à Slot». De son côté, La Provence est également offensive. «Punis», titre le quotidien régional qui s’inquiète pour la qualification. «Rouge de honte», ajoute le média dans ses pages intérieures, où il est reproché aux Olympiens d’avoir «donné l’impression de rendre les armes» et «incapables d’être à la hauteur de l’évènement». France Bleu Provence reconnaît la supériorité des Reds. «Liverpool était une classe au-dessus de l’OM», tout évoquant une certaine déception concernant le match de l’OM.



De son côté, La Marseillaise est plus piquante. «L’OM a fait du hors sujet sur toute la ligne face à Liverpool. Même s’ils n’ont jamais marché seul de leur soirée, les Phocéens n’ont pas été à la hauteur. Ils ont fait preuve d’une naïveté qui a permis à Liverpool de passer une soirée finalement tranquille. De celles qui montrent la différence entre un habitué des joutes de la Ligue des Champions, et d’un apprenti qui espère un jour s’inviter dans la cour des grands.» «Surclassé», écrit Le Figaro. «Liverpool était trop fort. Devant son public du Vélodrome, l’Olympique de Marseille a été battu par les champions d’Angleterre (0-3) (…) L’OM de Roberto De Zerbi, à qui il a manqué trop de choses pour rivaliser», conclut le média français.



Des supporters en colère

Interrogés par nos confrères de Maritima, certains fans de Marseille ont fait part de leur déception. «On s’est fait secouer dans tous les sens. Honnêtement, ce n’est pas normal. 3-0, on est chez nous…» Un autre a été tout aussi acide.«On a été nuls à chier tout simplement. C’était trop fort en face, on n’a pas joué. Pavard zéro, Balerdi zéro… C’est catastrophique». Un dernier a lancé : « franchement, c’est n’importe quoi. On s’est fait bouffer. C’est Liverpool, c’est la Premier League, une occasion ils ne la ratent pas.» Du côté de la presse étrangère, notamment en Angleterre, on évoque la supériorité des Reds face à des Olympiens pourtant soutenus par un public en feu.



«Cette victoire méritée 3-0 face à Marseille, riche en occasions, restera comme la prestation la plus aboutie de Liverpool depuis longtemps. Elle pourrait même représenter le point culminant de cette saison jusqu’à présent, tant il leur a été difficile de s’élever au-dessus de la médiocrité durant cette période difficile (…) Malgré tout le bruit créé toute la nuit par les fantastiques supporters marseillais, c’est le contingent de Liverpool qui a eu droit au rappel», écrit le Liverpool Echo. De son côté, le Daily Mail a parlé d’une belle victoire du club anglais avant de tailler un Marseillais. «Rulli, le gardien argentin, a passé un temps fou à placer ses défenseurs pour un coup franc – pour finalement oublier de mettre l’un de ses joueurs en position allongée pour arrêter le tir malin qui s’est glissé sous le mur.» Après cette défaite, Marseille va devoir vite passer à autre chose.