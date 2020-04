Pâques en mode covid19 au Sénégal: des familles chrétiennes célèbrent la messe devant la télé en communion avec le Pape François

La fête de Pâques est importante pour les chrétiens. Au Sénégal, des familles chrétiennes ont célébré la messe devant la télévision en communion avec le Pape François, à cause du confinement et l’interdiction des rassemblements. Quelques-unes rencontrées aux Parcelles Assainies ont fêté en suivant la messe en direct. Selon Jean Claude Diouf, ce père de famille, « c'est une fête qui doit être célébrée dans la joie comme toujours » malgré la crise sanitaire en cours.



« C'est dur de ne pas sortir, allez à l’église, mais là, c'est bien parce que c’était une occasion pour moi de vivre en communion avec la femme. Pour la messe, nous avons sorti la télé au niveau de la véranda, ensemble avec toute la famille en mettant un cadre qui s’y est, pour partager dans la prière pâque. Nous ne l’avons pas vécu dans le cadre de l’église, mais dieu merci avec les nouvelles technologies, on en a profité pour rester en communion, en famille, prier ensemble », a indiqué Jean Claude Diouf.



Après un chant religieux par lequel il a débuté ses propos, Jean Claude Diouf précise : « Dieu est présent partout. Le fait d’avoir cette foi, c’est ce qui nous permet de vivre ça partout où cela nous trouve. Bien vraiment avec l’état de confinement, nous n’avons pas eu l’occasion de célébrer la messe à l’église. Mais à travers la télé, en communion avec le Pape François ou à la grotte, ensemble avec toute la famille, et véritablement nous disons merci. Parce que c’était un temps plein de prière, de communion, de fraternité de joie et de partage. Nous avons prié pour tout le monde, frères et sœurs des autres religions, pour tous les malades, et ceux également qui nous ont précédé auprès de Dieu ».



Josiane Sambou habite les Parcelles Assainies unité 6. Elle est aussi catholique. Elle a partagé ce moment pour témoigner et remercier également le Seigneur pour à qui il rend grâce pour tous ces merveilles.



Selon elle, le Carême sans les messes à l’Eglise, sans le chemin de croix et sans la messe de Pâques à l’église est dur. « Nous avons vécu cette Pâques dans un moment auquel personne ne s’attendait. Donc au nom des femmes de l’unité 6 avec qui nous fréquentons la même paroisse, je dis que le Carême sans les messes à l’église, sans le chemin de croix et sans la messe de Pâques à l’église est dur. Dieu l'a voulu ainsi, mais nous ne pouvons rien contre la volonté de divine. Ça été un moment difficile pour nous. Jeûner pendant toute la semaine et le vendredi, nous ne pouvons pas aller au chemin de croix, ce n’est pas facile », martèle Josiane Sambou.



Malgré la situation, à travers son sourire qui ne peut cacher ses sentiments, Josiane Sambou se veut plus claire : « Le plus difficile est le jour de Pâques, ce n’est ni samedi, le jour du veillée, ni dimanche, nous ne pouvons pas aller à la messe, c’est dur. Nous sommes obligés de rester à la maison, prendre nos chapelets, de faire nos dizaines, et de lire quelques lignes de psaume. Nous prions pour que ce covid-19 soit un souvenir que nous allons raconter à nous arrières petit fils ».