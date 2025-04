Pâques, une croix - un amour !

Il a porté sa croix jusqu'au Calvaire, il l'a embrassée. Déjà flagellé par les Romains, il s'est laissé clouer, pendre à cette croix. Ses proches ont fui, l'ont abandonné à l'heure de l'épreuve, les ennemis se sont moqués de ce qu'il saignait, la souffrance les a regardés et leur a dit : "Père, pardonne-leur !



Qu'est-ce que c'est, comment un tel amour sacrificiel est-il possible? Ce Jésus, qui est devenu le nom le plus célèbre du monde, dont la naissance marque le début de notre ère civile et dont le livre, la Bible, est devenu le plus lu. La réponse ne peut être trouvée que dans ce même livre, où il est dit : "Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle". Il s'agissait donc d'un amour pour chacun d'entre nous dans le but de nous sauver pour la vie éternelle.



La mort est garantie à cent pour cent pour tout le monde, personne n'y échappe. Mais ce Jésus, qui est également mort sur la croix, est censé avoir vaincu la mort et être ressuscité le troisième jour. Je pense que nous avons besoin d'une explication : comment est-ce possible ? La réponse se trouve à nouveau dans la Bible. Elle dit que "le salaire du péché, c'est la mort", et que Jésus, en tant que Fils de Dieu, a vécu une vie sans péché, et que la mort n'a donc pas pu le retenir.



Nous savons que nous, les gens ordinaires, péchons tous les jours. Nous calomnions, mentons, exploitons, haïssons et traitons les autres sans amour, etc. La liste est aussi infinie que l'amour de Jésus pour nous lorsqu'il se charge de tous nos milliards de péchés sur la croix, comme un aimant géant. Et devant Dieu le Père, il dit alors "Pardonne-leur", et que pourrait alors faire Dieu si ce n'est nous pardonner une fois nos péchés effacés sur la croix. Par ce pardon et cette libération du péché, le chemin s'est soudain ouvert vers la vie éternelle, alors que la mort avait perdu son droit de nous garder.



La plus grande question et la plus grande peur de chaque cœur humain, c'est probablement la "mort". Devrions-nous simplement cesser d'exister comme si nous n'avions jamais existé, un point qui s'efface, qui disparaît dans le néant ? Celui qui a vaincu la mort répond par un "Non, croyez en moi et vous vivrez" sacrificiel et plein d'amour, car comme le dit finalement la Bible : "Où est ta victoire, ô mort ? Où est ton aiguillon, ô mort ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâces soient rendues à Dieu ! Il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ". L'amour sur la croix a parlé, pouvons-nous l'ignorer et nous précipiter dans le vide et l'absence de sens de la tombe et de la mort, ou choisissons-nous de croire et de nous réjouir d'un merveilleux avenir éternel avec le prince de la vie, Jésus-Christ?



Peter Kujala, rédacteur international, Offerdal Christian Fellowship, Suède.