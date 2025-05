À propos de la criminalisation de l'homosexualité (Par Aguibou DIALLO)

Une pratique aussi vielle que l'humanité, devenue, il est vrai avec le wokisme, un enjeu politique. Un fait social majeur. Une ligne de fracture sociétale. Alors rien de plus normal que la société se saisisse du sujet.



Cependant légiférer est le plus cruel moyen d'entretenir la prégnance du sujet. Ceux qui soutiennent la criminalisation céderont, tôt au tard, aux insurgés qui promettront de l'abroger. En partant du principe que les rapports de forces évoluent et sont sujets à des basculements. Il suffit de revisiter le processus par lequel le mouvement GAY a pris forme et triomphé dans une société américaine, certes au milieu du gué de la révolution culturelle de 68, mais non moins évangélisée.



Le pire ennemi de nos compatriotes de And sam jikko yi, c'est de penser panser la béance morale qu'il pourfendent, par la voie législative.



D'autant que les priorités sont ailleurs. Nos enfants errent dans la rue et mendient à toutes les heures de la journée et de la nuit.

Livrés facilement aux fauves humains qui en disposent selon qu'ils veuillent assouvir un vice (pédocriminel) ou qu'ils cherchent à exécuter une commande ésotérique d'un charlatan, pour la matérialisation de leur projet.



Combien de ces morpions sont ils à subir, dans le silence sourd de notre bonne société, les assauts de prédateurs sexuels mâles, réfugiés derrière les apparâts de la haute société (villa cossue, berline et vêtements ritulants) ?



Qui se préoccupe des prisonniers abandonnés de leurs familles, qui finissent par se prostituer pour avoir de quoi se nourrir ?



Avant de procéder à la criminalisation de cette pratique sexuelle, dusse-t-elle être une abomination, il convient de régler les préalables qui en prémuniraient nos enfants.



Pourquoi pas criminaliser la non assumation des devoirs parentaux? Que tout enfant errant pris aux heures indues entraîne chez ses parents une peine capitale?



Ou encore interdire la promiscuité carcérale au moyen de sanction pénale contre la chaîne administrative de l'institution judiciaire.



Cette loi portant criminalisation de l'homosexualité que ces agités brandissent pour, disent-ils, protéger la société et se conformer à nos valeurs morales et religieuse, est un cache misère servant d'exutoire à des névrosés.



Ils sont les alliés objectifs des homosexuels. Plutôt que de les dissuader à s'assumer, ils les enjoignent à la résistance et donc à un corporatisme, de la même façon que cela s'est produit dans les démocraties libérales européocentrées.



Nous avons des homosexuels qui vivent leur sexualité dans leur intimité sans faire de propagande, ni de tapage, conscients du rejet de celle-ci par les normes et codes de notre société. Il existe une politique pénale qui prévoit des sanctions envers les exhibitionnistes qui s'aventureraient à passer outre l'espace clos de leur intimité.



Cela suffit. Voter une loi criminalisant, en sus d'être contre-productive, fera sauter les verroux de protection de la société qu'on cherche à bien visser à travers elle.



Je suis contre la loi visant à criminaliser l'homosexualité. Foutons leur la paix !

Dieu reconnaît très bien ses saints.