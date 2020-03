Paralysie du système éducatif : le Saes décrète 72 heures de grève à partir de ce lundi

Le Syndicat autonome de l’Enseignement supérieur (Saes) a décrété 72 heures de grève à partir de ce lundi 9 mars 2020. Ce, après l’expiration de leur mot d’ordre de grève. Les syndicalistes dénoncent le « comportement va-t’en guerre » de leur ministre de tutelle, Cheikh Oumar Hann.



« Face à l’inertie, au mépris et au mutisme du ministère de tutelle », le syndicat demande à ses militants de surseoir, en plus des activités pédagogiques (cours, soutenances, délibérations), à toute participation à des activités administratives et réunions.



Malick Fall et ses camarades, exigent la signature et l’application des textes de gouvernance des universités publiques, la mise en œuvre des préalables nécessaires à la prise en charge des bacheliers 2019, la finalisation des chantiers en cours dans les universités, la valorisation des conditions de la recherche