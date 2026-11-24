Le Commissariat d’arrondissement de Dalifort-Forail a déféré au parquet, lundi 23 novembre 2026, trois individus poursuivis pour « vol en réunion commis la nuit avec usage d’un moyen roulant et recel », a indiqué des sources policières.



Les mis en cause ont été interpellés le 21 novembre 2026 au parc Lambaye par les éléments de la Brigade de Recherches, qui ont repéré lors d’une patrouille une transaction suspecte. L’opération portait sur huit tuyaux neufs à haute pression, longs de six mètres et d’un diamètre de 300 millimètres, cédés sans facture au prix de 40 000 F CFA l’unité.



Conduits au poste et auditionnés, deux des suspects ont fini par passer aux aveux. Ils ont reconnu avoir dérobé ces conduits dans la nuit du 16 au 17 novembre sur un chantier d’assainissement à Diamniadio, avec l’aide d’un complice, avant de les acheminer vers Dakar à bord d’un minicar blanc. Le préjudice global a été évalué par l’entreprise victime à 1 536 000 F CFA.