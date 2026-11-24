Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a réagi ce mardi 24 novembre 2026 à Dakar à la sentence définitive du Tribunal arbitral du sport (TAS) qui confirme le sacre continental des Lions de la Teranga face au Maroc. Il a salué une victoire du droit et appelé à une réforme profonde de la gouvernance du football africain ainsi qu'à l'apaisement entre Dakar et Rabat.



Dans un message officiel adressé aux compatriotes et aux acteurs du football après la décision du TAS qui annule le forfait administratif (3-0) de la CAF et rétablit le succès sénégalais acquis sur le terrain le 18 janvier 2026 à Rabat (1-0 après prolongation), Abdoulaye Fall a exprimé son « profond soulagement », une « joie maîtrisée » et une « légitime fierté ». Le patron de la FSF a insisté sur la portée juridique du verdict : « Je tiens à le souligner avec force : ce verdict n’est la revanche d’aucun camp. Il consacre le triomphe du droit du sport, de l’arbitrage international indépendant et de la primauté universelle de la vérité du rectangle vert ».



Revenu sur la stratégie adoptée par son instance après le revirement du Jury d'appel de la CAF le 17 mars 2026, Abdoulaye Fall a rappelé que la fédération avait délibérément écarté « les polémiques stériles pour emprunter la voie exigeante, noble et pacifique de la justice arbitrale internationale ». Il a ainsi rendu un hommage appuyé au collectif d'avocats supervisé par Me Seydou Diagne, au bâtonnier Aly Fall, aux conseils internationaux et à l'actuel ministre de la Justice Moussa Sarr pour son « retrait déontologique exemplaire » après sa nomination le 1er juin 2026.



Dans sa réaction, le président de la FSF a dédié cette deuxième étoile scellée par le droit à la mémoire de la supportrice Aïda Faye Samb, décédée le 3 janvier 2026 sur la route de Tanger. Il a également salué la dignité des dix-huit supporters éprouvés au lendemain de la finale, les joueurs menés par Kalidou Koulibaly et Sadio Mané, l'ancien sélectionneur Pape Bouna Thiaw, l'actuel coach Patrick Vieira ainsi que le soutien du président Bassirou Diomaye Faye, du gouvernement, des guides spirituels et du peuple sénégalais.



Désormais tourné vers l'avenir, Abdoulaye Fall a adressé un message fraternel à la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et renouvelé sa reconnaissance au roi Mohammed VI pour la Grâce royale accordée le 23 mai 2026, tout en appelant au fair-play avant les prochaines échéances communes entre les deux pays. « Je tends aujourd’hui une main loyale et constructive au Président Patrice Motsepe, à l’UFOA-A et à l’ensemble des cinquante-quatre associations membres pour engager, sans délai, la modernisation profonde des textes, de l’arbitrage et des organes juridictionnels continentaux », a conclu Abdoulaye Fall, qui estime que ce verdict « referme définitivement cette parenthèse douloureuse entre deux pays frères, unis par l’histoire et la religion ».