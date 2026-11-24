Le député Thierno Alassane Sall a accusé le président de la République d’avoir commis une « violation flagrante et incontestable de la Constitution » en validant par décret la loi de finances rectificative (LFR). Dans une publication sur Facebook, l’opposant a dénoncé une « forfaiture » visant à « mettre entre parenthèses l'Assemblée nationale sans la dissoudre ».



Selon Thierno Alassane Sall, le chef de l'État « a une responsabilité énorme dans la situation actuelle » et « redoute manifestement les conséquences d'une dissolution ». L'opposant a soutenu dans sa déclaration que le président « a eu peur d'engager la responsabilité du Gouvernement, un des mécanismes prévus par la Constitution pour sortir du supposé blocage dont il est coresponsable », et estime désormais qu'il « peut enjamber la Constitution sans frais ».



Pour Thierno Alassane Sall, garder le silence face à cet acte offrirait « le prétexte rêvé à Diomaye » pour contourner le Parlement, comme « il se susurre dans certains cercles ». Il a conclu son propos en affirmant que « ce que cet épisode révèle, c'est que la Constitution a peu de défenseurs ».