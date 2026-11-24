À quelques jours de la tournée économique du président Bassirou Diomaye Faye dans l’est du pays, prévue du 26 au 29 novembre 2026, l’Agence de Presse Sénégalaise (APS) a dévoilé les grandes lignes du Plan Diomaye pour le Sénégal oriental (2027-2031). Ce programme d’investissement mobilise une enveloppe globale de 275 milliards de francs CFA autour de 726 projets annoncés pour transformer les régions de Tambacounda et de Kédougou.



Dans la région de Tambacounda, la contribution financière atteint 275,3 milliards de francs CFA sur la période 2027-2031. Les secteurs sociaux absorbent l’essentiel des financements prévus, avec 59,4 milliards de francs CFA dédiés à l’eau et à l’assainissement (dont 25,4 milliards en investissements prioritaires) et 59 milliards de francs CFA réservés à la santé. Le plan consacre également 32 milliards de francs CFA à la valorisation écotouristique du parc national du Niokolo-Koba, 27,1 milliards de francs CFA à l’appui au secteur de l’éducation, ainsi que 12 milliards de francs CFA aux infrastructures de base pour la construction ou la réhabilitation de 300 kilomètres de pistes de production.



À Kédougou, l’accent est mis sur le désenclavement et la relance agricole. Le programme Promovilles totalise plus de 5,7 milliards de francs CFA d’investissements structurants, ce qui a permis de construire, réhabiliter et équiper 24 salles de classe, d’assainir et d’éclairer 6,45 kilomètres de voiries et d’installer 328 lampadaires. Sur le plan agricole, la SODEFITEX prévoit pour la campagne cotonnière 2026-2027 d’emblaver 8 500 hectares répartis dans plus de 160 villages, avec un accompagnement ciblé pour 3 024 producteurs et une couverture totale en semences et herbicides.



Enfin, deux volets transversaux concernent simultanément Tambacounda et Kédougou. Le gouvernement alloue 895 millions de francs CFA à la formation professionnelle et à l’emploi des jeunes, dont 800 millions pour accompagner 5 000 bénéficiaires et 95 millions pour des conventions de formation-insertion signées avec deux grandes entreprises basées à Kédougou. Parallèlement, la modernisation de l’orpaillage dans ces deux régions prévoit la distribution de 10 000 cartes numérisées aux acteurs du secteur.