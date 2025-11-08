Parcelles Assainies : deux (2) individus arrêtés pour « attentat à la pudeur avec violence »

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies U15 a interpellé, le 6 novembre 2025, deux jeunes hommes accusés d’avoir commis un « attentat à la pudeur avec violence sur une mineure. »



Selon les informations de la police, l’affaire fait suite à une plainte déposée par la victime, accompagnée de son beau-père. Les faits se seraient déroulés en plein après-midi, alors que la jeune fille revenait de l’école. Sa mère l’avait envoyée à la boutique pour acheter des citrons lorsque, en chemin, un groupe de jeunes aurait tenté de la distraire.



Poursuivant sa route, la victime a été agressée par deux d’entre eux : l’un aurait soulevé sa robe tandis que l’autre aurait touché ses parties intimes et ses seins, déchirant au passage son vêtement. Alertés par les cris et l’agitation, des voisins ont accouru, provoquant la fuite des agresseurs.



Les investigations menées par la police ont rapidement permis d’identifier et d’interpeller les deux suspects, qui ont reconnu les faits en prétendant qu’« ils prenaient cela comme un jeu ».



Placés en garde à vue, ils feront l’objet de poursuites judiciaires après la fin de l’enquête, toujours en cours.

