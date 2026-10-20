Parcelles Assainies : racolage, drogue, ivresse, tentative de meurtre… 51 individus interpellés par la police

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles assainies a mené, le dimanche 18 octobre 2026, une opération coup de poing dans son secteur de compétence.



Selon la Police nationale, cette intervention a conduit à l'interpellation de 51 individus pour diverses infractions :



• 25 pour vérification d’identité (VI) ;

• 4 pour ivresse publique et manifeste (IPM) ;

• 14 pour racolage et non-inscription sur le fichier sanitaire (NIFS) ;

• 1 pour détention de drogue (Crack) ;

• 2 pour trafic de chanvre indien (saisie de 125 grammes et de 11 cornets) ;

• 4 pour détention et usage de chanvre indien et de haschisch (2 cornets et une boulette) ;

• 1 pour Flagrant Délit de Vol (FDV).



Parmi ces interpellations, 14 jeunes filles ont été appréhendées à la Cité Mixa pour NIFS, racolage et trouble à l'ordre public.



Par ailleurs, la Police renseigne que l'opération a permis l'arrestation d'un individu recherché pour tentative de meurtre. Dans la nuit du 11 octobre 2026, celui-ci avait poignardé à la poitrine un individu à l'aide d'un objet tranchant vers Grand Médine, avant de prendre la fuite. Grièvement blessée, la victime avait été évacuée d'urgence par les sapeurs-pompiers.



L'enquête ouverte par les services a permis de localiser le mis en cause dans la nuit de samedi, à proximité du stade Léopold Sédar Senghor (LSS), où il a été interpellé et conduit au poste.



À l'issue de leur garde à vue, l'ensemble des personnes impliquées dans ces infractions a été déféré au Parquet hier, lundi 19 octobre, à l'exception du suspect de la tentative de meurtre, dont l'enquête se poursuit au sein du commissariat.