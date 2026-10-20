Cérémonie d’ouverture JOJ 2026 : des mesures temporaires de circulation et de sécurisation autour du stade Abdoulaye Wade

À l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, prévue le samedi 31 octobre 2026 au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, des mesures temporaires de circulation, de stationnement et de sécurisation sont instituées sur l’autoroute de l’Avenir et aux abords des sites concernés.



Le gouverneur de Dakar, Ousmane Kane, a pris un arrêté portant réglementation temporaire de la circulation, du stationnement et des voies de secours.



Voie olympique et accès au site



Sur la section Patte-d’Oie-AIBD de l’autoroute de l’Avenir, la voie de gauche est réservée à la circulation olympique. De 7 heures à 19 heures, cette réservation concerne les sens Dakar-Pôle urbain de Diamniadio et AIBD-Pôle urbain de Diamniadio. De 19 heures à 23 h 30, elle s’applique dans les sens inverses.



La sortie n° 11, qui dessert le stade Abdoulaye-Wade, est réservée, de 7 heures à 23 h 30, aux véhicules munis d’un macaron du COJOJ.



Dans les périmètres de sécurité des sites de Diamniadio, seuls les véhicules accrédités et les transports collectifs dédiés aux Jeux sont admis. Les spectateurs sont invités à utiliser les navettes ou les cheminements piétonniers aménagés.



Déviations et itinéraires



Les sorties n° 10 et n° 12 restent ouvertes à la circulation générale. Elles permettent d’orienter les spectateurs vers les aires de stationnement et le stade, selon les itinéraires balisés.



Les spectateurs venant de Dakar peuvent emprunter l’une de ces sorties, puis rejoindre le stade par l’autopont de la gare du TER de Diamniadio. Ceux venant des autres régions sortent par la sortie n° 12 et empruntent la RN2 jusqu’à cet autopont. Les usagers qui ne se rendent pas à la cérémonie sont invités à emprunter les voies les plus à droite de l’autoroute.



Circulation des poids lourds



La circulation des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes est interdite, sauf autorisation pour les livraisons locales, sur les axes suivants :



-l’autoroute à péage, entre la Patte-d’Oie et Sébikhotane, dans les deux sens, de 7 heures à 23 h 30 ;

-le pont reliant Rufisque à Keur Ndiaye Lô, de 7 heures à 19 heures ;

-la route nationale n° 1, entre Rufisque et Sébikhotane, de 15 heures à 19 heures.



Secours et signalisation



Les couloirs de secours aux sorties n° 10, 11 et 12, ainsi que les itinéraires de secours et de dépannage, sont maintenus libres.