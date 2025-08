Parcelles Assainies : un père de famille envoyé en prison pour "viols répétés " sur sa fille et sa propre sœur

Ousmane Sow, (47 ans), père de famille et agent de sécurité a été envoyé à la prison de Rebeuss pour « viols répétés, inceste, pédophilie et attentat à la pudeur » sur sa propre fille, M. Sow.



L’affaire a été déférée hier lundi au parquet par le commissariat des Parcelles Assainies, suite à une plainte de la victime M. Sow âgée de 20 ans.



Face aux enquêteurs, la victime a révélé que son père a commencé à abuser d’elle alors qu’elle n’avait que 12–13 ans. « Nous habitions tous dans le domicile familial à l'Unité 18 des Parcelles Assainies jusqu'en fin juin 2025. Puisque toutes les chambres étaient occupées, je dormais dans la même chambre avec ma mère et mon père. C'est ainsi que mon père a commencé à exercer des attouchements sur moi alors que j'avais entre 12 et 13 ans », a révélé M. Sow.



« La dernière fois que mon père a entretenu des rapports sexuels avec moi remonte au 20 février 2025 », a-t-elle ajouté avec des détails précis indiquant avoir finalement décidé d'en parler à sa maman avec qui elle s'est rendue à la police pour porter plainte.



Ousmane Sow a tenté de nier les faits mais l’enquête des limiers du commissaire Sarr a rapidement confirmé les dires de la plaignante. Un examen gynécologique a révélé des « lésions hyménales anciennes et une infection vaginale », preuves tangibles de violences sexuelles répétées.



Poursuivant leurs investigations, les policiers ont identifié une seconde victime. Sow, 26 ans, sœur d’O. Sow. Mariée aujourd’hui, elle a accepté de témoigner sous anonymat. Elle a décrit des abus sexuels commis par son frère alors qu’elle n’avait « entre 9 et 10 ans ». Il l'a forcé à des actes dégradants. « Nous étions seuls ce jour-là dans le salon, il avait baissé son pantalon avant de sortir son pénis. Il m'a demandé de le sucer et n'y comprenant rien à cette époque, j'ai obéi », a confié sa propre sœur, F.B. Sow.



Interpellé à son domicile à l’Unité 18 des Parcelles Assainies, O. Sow a nié avec véhémence les faits. Il a affirmé « n’avoir jamais entretenu de rapports sexuels avec sa fille », accusant ses proches de mentir pour « se soustraire au contrôle parental ». Pourtant, il a concédé partager la même chambre qu’elles, un détail accablant au vu des accusations. Placé en garde à vue, il a été déféré au parquet de Dakar et incarcéré à Rebeuss.