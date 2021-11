Parcelles Assainies : une eau puante coule des robinets

Aux Parcelles Assainies et aux HLM Grand Yoff, des quartiers de Dakar, une eau nauséabonde et un peu colorée coule des robinets. L’information est donnée par les populations desdites localités.



Dès qu’on ouvre le robinet, c’est une puanteur insupportable qui envahit les narines, selon L'AS. Et ceux qui ont pris le bain avec surtout tôt le matin, ont dû le regretter. Puisque, souligne le journal, il fallait s’asperger de parfum pour ne pas dégager l’odeur de fosses septiques. Certains sont allés acheter de l’eau dans les boutiques parce qu’ils ont peur que l’eau des robinets soit impropre à la consommation à cause de son odeur et sa couleur.



Les populations des parcelles Assainies interpellent le gouvernement.