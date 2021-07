Parcelles assainies: Trois lycéens placés en garde à vue par la police locale

Mercredi dernier, le personnel enseignant et les élèves du lycée des Parcelles Assainies étaient plongés dans l'émoi et la consternation. Un des leurs, Cheikh Bamba Ndiaye, élève en classe de lire, trépassait dans des circonstances brutales qui remettent au goût du jour la lancinante question de la violence en milieu scolaire. Trois élèves de l'établissement ont été mis aux arrêts par la police locale, selon L’Observateur.



Le jour des faits, des rencontres de football intitulées «Interclasses», étaient organisées par des élèves, à l'insu du Proviseur de l'établissement. L'engouement aidant, la rencontre sportive qui démarre sur des chapeaux de roue, s'emballe suscitant de vives passions de la part des acteurs. Le match qui devait être une partie de plaisir, va virer au drame, à la suite d'une altercation sanctionnée par une bataille rangée opposant les élèves d'une classe de Seconde à une autre de la Première L.



Au cours des accrochages, Ch.B. Ndiaye sera pourchassé par une bande d'adversaires déterminés à lui faire sa fête. Il sera rattrapé et projeté du haut d'un mur. Dans sa lourde chute, le jeune lycéen se retrouve avec un cou brisé. Il rend l'âme le lendemain de son acheminement à l'hôpital, au grand dam de ses camarades, dévastés par la triste nouvelle.



Selon des sources policières, l'enquête ouverte a conduit à l'arrestation de trois élèves de ce lycée des Parcelles Assainies. Selon nos interlocuteurs, les trois potaches ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête.