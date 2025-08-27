Paris : Bassirou Diomaye remercie Emmanuel Macron pour son « accueil chaleureux » à l’Élysée

« Je remercie le Président Emmanuel Macron pour l’accueil chaleureux à l’Élysée ce matin », a écrit le chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, mercredi 27 août, sur sa page Facebook.



Son homologue français lui a offert un petit-déjeuner au Palais présidentiel, au cours duquel les deux chefs d’État ont échangé sur la revue du portefeuille des programmes de coopération et ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer les relations bilatérales dans des domaines tels que l’investissement, le commerce, la défense et la sécurité.



« La revue de cette coopération figurera parmi les points à l’ordre du jour du prochain séminaire intergouvernemental entre nos deux pays », a conclu Bassirou Diomaye Faye.