Paris – Ce que manigance Balla Gaye 2 pour Modou Lô !

Le « Lion » de Guèdiawaye Balla Gaye 2 a quitté Dakar pour Paris le jeudi. C'est dans le cadre d'une préparation de trois (3) mois à l’Institut national du sport et de l’éducation physique (INSEP). Il sera entraîné à la boxe, à la lutte gréco romaine et une amélioration de sa condition physique.



D’après « Sunu Lamb » le staff de Balla Gaye a effectué toutes les dépenses nécessaires pour mieux préparer son combat avec le lutteur des Parcelles Assainies Modou Lo. « Il sera même logé à l’intérieur de l’INSEP. Il sera seul dans sa chambre, ne recevra aucune visite, il ne vivra qu’avec ses coachs », a fait savoir un proche de BG2.



04 coachs de l’INSEP vont assurer



Balla Gaye 2 sera encadré par quatre (4) coachs dont un camerounais, un bulgare, un sénégalais et un français.



Réputé comme une véritable structure performante pour le redressement ou simplement la préparation d’athlètes de haut niveau, l’INSEP aura à coeur de « retaper » un BG2 qu’on dit sur une forme déclinante en raison de soucis de santé qui l’ont handicapé depuis plusieurs saisons.



Face à un adversaire dont la force et le professionnalisme (Modou Lô) ne sont plus à démontrer, il devra convaincre plus d’un sur la forme qu’il amènera dans ses bagages à un mois de son combat.