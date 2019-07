Paris - Levée du corps de Ousmane Tanor Dieng en images

La levée du corps du Secrétaire général du Parti Socialiste (PS) Ousmane Tanor Dieng a eu lieu ce mardi à 15h30 à la maison funéraire de Ménilmontant à Paris. Et sous la présence des autorités politiques, religieuses, famille, proches , amis et sympathisants. Parmi elles, on note la présence de l'ancien président socialiste du Sénégal Abdou Diouf, de Lamine Diack, de Serigne Mbaye Thiam, entre autres.