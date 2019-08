Paris: Mahammad Boune Abdallah Dionne annonce son retour au Sénégal dans les jours à venir

Le bruit autour de l’état de santé de l’ancien Premier ministre sénégalais, Mahammad Boune Abdallah Dionne a été amplifié par mille et une interrogations. Dans certains cercles, l’on tente de lier sa maladie au « choc » duquel il ne se serait pas remis après la suppression du poste de Premier ministre par Macky Sall.



D’autres, par contre, ont exploré les pistes mystiques pour aller à la recherche des causes réelles de la dégradation subite de l’état de santé du Secrétaire général de la présidence de la République. Joint par « L’Obs », il donne ses nouvelles et annonce son retour au Sénégal dans les jours à venir.



« Je vais très bien. Alhamdoulilah (Dieu merci). Je me repose », a dit M. Dionne qui partage ses journées entre relaxation, petit somme et prières, dans un luxueux palace parisien situé dans le 8e arrondissement, dans le quartier des Champs Elysées.



Mahammad Boune Abdallah Dionne a même annoncé son retour au Sénégal dans les jours à venir, car « pressé » qu’il est de reprendre le travail auprès de son « patron » comme il surnomme le président Macky Sall.