Paris : un homme interpellé après avoir menacé de se faire exploser dans le consulat d'Iran

Un périmètre de sécurité a été mis en place vendredi autour du consulat d'Iran à Paris et une intervention policière était en cours après qu' « un témoin a aperçu un homme y entrant porteur d'une grenade ou d'un gilet explosif », a expliqué la préfecture de police à l'AFP. Le suspect a désormais été interpellé et aucun explosif n'a été retrouvé sur lui.



Un important dispositif policier a été déployé près du consulat d'Iran dont des membres de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI). Un périmètre de sécurité a été mis en place rue Fresnel, dans le 16ème arrondissement de Paris, et une intervention policière était imminente après qu' « un témoin a aperçu un homme y entrant porteur d'une grenade ou d'un gilet explosif », a expliqué la préfecture de police à l'AFP.



L'homme est entré dans le consulat et a, lui, indiqué porter des explosifs. Il a notamment expliqué vouloir venger son frère, selon des informations de BFMTV. Il a depuis été interpellé aux alentours de 14h45 mais aucun explosif n'a été retrouvé sur lui, selon la chaîne d'information.



« Le préfet de police, Laurent Nuñez, a mobilisé la BRI », une unité d'élite de la police, a ajouté la préfecture de Police, en précisant que le consulat avait fait une « demande d'intervention ».« L'homme est sorti du consulat et était en cours de contrôle par la BRI (brigade de recherche et d'intervention). Une prospection des locaux était en cours », a précisé la même source.



Explosions en Iran

Cette information intervient alors que plusieurs explosions ont été signalées tôt vendredi dans le centre de l'Iran, de hauts responsables américains cités par la presse faisant état d'une attaque israélienne en représailles aux tirs de drones et de missiles sans précédent contre Israël le week-end dernier.



Dimanche, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait demandé aux préfets de renforcer la sécurité devant les lieux de culte juifs ainsi que devant les écoles confessionnelles, au lendemain de l'attaque menée par l'Iran contre Israël et en prévision des fêtes de Pessah, la pâque juive (22 au 30 avril).



Un incendie revendiqué au consulat d'Iran en septembre dernier

Selon les informations de BFMTV, le suspect avait déjà revendiqué l'incendie de ce même consulat à Paris, en septembre dernier. Des fonctionnaires de police, qui effectuaient leur patrouille, avaient alors découvert un départ de feu près de la porte du consulat, dont la façade avait été noircie.



Le suspect de cet incendie, Nicolas K., de nationalité française, né en 1963 à Téhéran, avait été interpellé à Paris dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet et menée par la Direction régionale de la police judiciaire. Lors d'une audience de comparution immédiate au tribunal correctionnel de Paris, son procès avait été renvoyé au 24 octobre car la partie civile, l'ambassade d'Iran, n'était pas représentée. Dans l'attente, il avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire.



« C'est la première fois que je fais cet acte, en âme et conscience, pour les femmes » en Iran, avait déclaré à la juge cet homme aux cheveux gris bouclés, lunettes noires épaisses et audition défaillante, vêtu d'une chemise jaune à fleurs bleues. « Femmes, vie, liberté », avait-il lancé, rapidement interrompu par le tribunal alors qu'il reprenait le slogan des manifestants participant au soulèvement né de la mort en détention de Mahsa Amini, un an auparavant en Iran. Il avait expliqué vouloir, par son « acte illégal », « montrer aux Iraniens et aux Iraniennes vivant au pays que nous, nous sommes avec eux, et surtout avec les femmes ».



(Avec AFP)