Paris : une manifestation organisée devant le siège de Amnesty International pour exiger "la libération des otages politiques de Sonko et Diomaye"

Des membres de l'opposition de la Diaspora ont manifesté hier mercredi, devant siège de Amnesty International pour exiger "la libération des otages politiques de Sonko et Diomaye". Munis d'une photo sur laquelle on peut apercevoir Bougane Gueye Dany, Lat Diop, Ameth Ndoye, Commissaire Cheikhna Keita, tous en prison pour divers délits, les manifestants n'ont pas raté le tandem Diomaye-Sonko. "Au delà de nos appartenances politiques, c'est le Sénégal qui est en danger. Il n'existe pas une seule personne capable de dire aux Sénégalais que vous ne parlerez pas. Ceux qui dirigent le pays, en dehors de leurs incompétences, de leur ignorance, ce sont des gens qui sont à contre courant de l'histoire", a déclaré Malick Youm, candidat Europe du nord, de l'Ouest et du centre de la coalition Sam Sa Kaddu.

Aminata Diouf

