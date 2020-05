Parmi les 14 cas communautaires enregistrés ce vendredi, 13 sont de Dakar

Quatorze (14) nouveaux cas communautaires ont été annoncés ce vendredi 22 mai 2020 par le ministère de la Santé et de l’Action sociale lors du point quotidien sur l’épidémie de Covid-19. Parmi eux, 13 ont été enregistrés à Dakar et sa banlieue.



Ils sont répartis comme suit : Cambérène (1), Derkhlé (1), Cité Bissap (1), Yoff (1), Guédiawaye (4), Almadies (1), Ngor (1), Liberté 4 (1), Avenue Lamine Guèye (1), Keur Massar (1). Le quatorzième cas a été identifié dans la cité religieuse de Touba.



Le Sénégal a enregistré ce vendredi, 97 nouveaux cas positifs à la Covid-19 soit un taux de positivité de 8,09% dont 83 cas contacts.



Au total, 2909 cas ont été déclarés positifs, dont 1311 guéris, 33 décédés et donc 1564 sous traitement.