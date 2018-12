Parrainage : Macky, Sonko, Madické, Pr Issa Sall, Idy Ok ! Gackou incertain

Ils sont parmi les prétendants à la présidentielle du 24 février 2019 à avoir franchi le premier cap en vue de la validation de leur candidature. En effet, le mandataire du Président sortant et non moins candidat à sa propre succession a été le premier à disposer d’un quitus pour la deuxième étape du processus de validation.



Macky Sall a été suivi de près par les candidats Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Me Madické Niang, le Professeur Issa Sall et El Hadj Malick Gackou. Mais concernant ce dernier, les choses semblent être plus compliquées.



En effet, le leader du Grand parti (Gp) fait les frais de la loi sur le parrainage qui invalide les doublons. Cette situation a plongé d’ailleurs M. Gackou dans une colère qu’il avait du mal à cacher vendredi 28 décembre, à sa sortie de son face-à-face avec la commission. «Le Conseil Constitutionnel ne m’autorise pas à divulguer le nombre de doublons», a-t-il dit avant de faire savoir qu’il attendait pour le moment.