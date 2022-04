Parrainage : les partis et acteurs politiques invités sécuriser les données à caractère personnel

La Commission de protection des données personnelles (CDP) rappelle l’obligation de sécuriser les données à caractère personnel, collectées dans le cadre du parrainage, à l’occasion des élections législatives du 31 juillet prochain.



« Les partis politiques ou acteurs politiques doivent prendre toutes les mesures et les garanties appropriées afin de mettre en œuvre la sécurisation et la confidentialité des données à caractère personnel, à l’occasion des élections législatives », lit-on dans le communiqué.



L’institution dirigée par Awa Ndiaye, rappelle, depuis l’institution du système de parrainage par le code électoral, avoir « toujours alerté les populations et sensibilisé les acteurs politiques sur l’importance du traitement des données à caractère personnel en conformité avec les dispositions de la loi de 2008-12 du 25 janvier 2008, portant sur la protection des données à caractère personnel ».



La CDP affirme que suite aux « interpellations, plaintes, pétitions et signalements », il lui est « apparu nécessaire conformément à ses missions de veille, de sensibilisation et de protection, de rappeler le cadre légal de la collecte des données personnelles dans un contexte électoral ».



Selon la Commission, « tout traitement, sous quelque forme que ce soit, doit respecter les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques ».



A cet effet, précise-t-elle, « la collecte des données personnelles nécessite au préalable un certain nombre de conditions à remplir par la personne chargée de la collecte ».



Il s’agit principalement « d’informer la personne concernée des finalités de la collecte de ses données personnelles, de respecter les catégories de données autorisées, de permettre à la personne concernée, l’accès à ses données collectées pour rectification et/ou suppression ».