Partouze à Saint-Louis : sept (7) jeunes envoyés en prison

Un groupe de jeunes âgés entre 16 et 24 ans, ont été arrêtés puis déférés au parquet de Saint-Louis. Les mis en cause qui avaient organisé une séance de partouze le jour de la Korité, ont été envoyés en prison.



Il s’agit de trois garçons et de quatre filles. Les hommes du commissariat central qui ont procédé à leur arrestation, sont aux trousses de trois autres qui sont en fuite.



Selon les éléments de l’enquête et repris par plusieurs médias ce lundi, c’est la publication sur un statut WhatsApp de leur soirée par un des membres du groupe nommé A. D qui a trahi la tenue de cette soirée privée aux allures de tournage de film-pornographique.



Les sept jeunes arrêtés, en chœur, accusent ce dernier de les avoir filmés à leur insu. Ces derniers sont poursuivis pour attentat à la pudeur et collecte d’images à caractère pornographique.