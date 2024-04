Passation de pouvoir : l’APR en blanc devant le Palais pour dire « Merci à Macky Sall »

Le deux (02) avril 2024 restera gravé dans les annales historiques du Sénégal. En effet, ce mardi 02 avril, le président sortant, Macky Sall passe le témoin à son successeur Bassirou Diomaye Faye. Pour montrer leur reconnaissance et leur soutien à leur leader, les Apristes sonnent la mobilisation devant les grilles du Palais pour acclamer et dire « Merci » à Macky pour « services rendu au peuple ».



Pour l’occasion, responsables, collaborateurs, militants et sympathisants sont invités à s’habiller en blanc, d’occuper tout le boulevard de la République afin de rendre un dernier hommage au président Macky Sall à sa sortie pour la dernière fois du palais pour aller chez lui.