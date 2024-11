Passation de service : Momar Diongue prend les rênes de l'APS et annonce des réformes majeures

Pour revitaliser l'Agence de Presse Sénégalaise (APS), Momar Diongue, qui a pris ses fonctions ce vendredi 8 novembre, a exposé ses priorités lors de la cérémonie de passation de service. Succédant à Thierno Amadou Sy, il s'est engagé à œuvrer pour rendre ce service public de l'information plus accessible et visible, avec l'objectif de doter l'APS d'un siège propre.



« Il est grand temps que la structure étreigne enfin son propre siège. Mon président, il en a fait une priorité et il a eu à engager des actions dans ce sens. Vous pouvez compter sur moi pour prendre ce dossier à bras de corps et pour faire toutes les diligences nécessaires afin que ce siège voie rapidement le jour. Il en sera de même de nos bureaux régionaux », a-t-il fait savoir.



« J’ai également érigé en priorité la recherche de ressources additionnelles pour venir en appoint à la subvention que l’Etat met à la disposition de l’APS », a dit Momar Diongue.



Témoignant de l’évolution numérique et de la digitalisation de l’APS grâce au travail de son prédécesseur, Momar Diongue compte poursuivre ce travail.



« Il est une innovation majeure qu’aura brillamment réussi mon prédécesseur c’est bien l’option du numérique et de la digitalisation, qui a permis à l’APS de faire un grand bon en avant aussi bien dans la collecte et de la diffusion de l’information qu’en termes de visibilité. Cette option sera renforcée », a indiqué le nouveau directeur général de l’APS.



De plus, il ambitionne de faire évoluer le rôle de l'APS au-delà de la simple collecte d'informations.



« Il y a une quatrième priorité qui est pour moi un pari personnel. Ma conviction est qu’il est temps que nous cessions d’être uniquement des collecteurs et diffuseurs d’informations », a-t-il fait savoir.



« Nous devons en effet nous montrer inventifs pour faire de l’événementiel aussi bien un générateur et producteur d’infos qu’un formidable instrument de levée de fonds additionnelle », a dit le journaliste.



Enfin, Momar Diongue a assuré le syndicat et les délégués du personnel de son engagement à défendre les droits des travailleurs.



« Je serai aussi engagé que vous dans la défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs. Occupez-vous du travail et je m'occuperai de vous. Je m'engage, en effet, solennellement à garantir les meilleures conditions de travail possibles et à faire en sorte que les droits des agents soient entièrement respectés », a-t-il assuré.