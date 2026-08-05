Passation de service au 3FPT : Soulèye Kane officiellement installé, il décline ses orientations

Soulèye Kane a officiellement pris fonction, ce mercredi 5 août 2026, en qualité de Directeur général du Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT), à l'issue de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Dr Amadou Babo Ba, selon un communiqué.



Nommé en Conseil des ministres du 16 juillet 2026, le nouveau Directeur général, Inspecteur principal de la Formation professionnelle et technique, occupait jusqu'à sa nomination les fonctions de Directeur de l'Apprentissage.



La cérémonie de passation de service, présidée par Mme Adjaratou Bousso Diagne, Inspecteur des affaires administratives et financières (IAAF), s'est déroulée en présence du Secrétaire général du Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, des autorités du Ministère, des membres du Conseil d'administration du 3FPT, du personnel de l'institution ainsi que des partenaires et acteurs de la formation professionnelle et technique.



Dans son allocution, M. Kane a présenté les principales orientations de son mandat, articulées autour du renforcement des partenariats avec le secteur privé, de la valorisation de l'apprentissage traditionnel et d'une meilleure adéquation entre les offres de formation et les besoins du marché de l'emploi.



« Le financement de la formation ne doit plus seulement suivre la demande ; il doit anticiper les besoins réels du marché », a-t-il notamment déclaré, soulignant son ambition de faire du 3FPT un levier stratégique au service de la qualification des jeunes et des femmes, tout en renforçant la compétitivité des entreprises ».



Le nouveau Directeur général a également réaffirmé son engagement en faveur d'une gouvernance fondée sur la transparence, la rigueur, la performance et l'équité territoriale, afin de garantir un accès plus équitable aux opportunités de formation et d'insertion professionnelle dans l'ensemble des régions du Sénégal.



Pour sa part, le Directeur général sortant, Dr Amadou Babo Ba, a exprimé sa gratitude à l'ensemble des collaborateurs et partenaires du 3FPT pour leur engagement tout au long de son mandat, avant de souhaiter plein succès à son successeur dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.