Jaxaay : un individu déféré au parquet pour tentative de vol à main armée dans un point multiservice

Un braquage manqué a secoué l'unité 17 de Jaxaay. Un individu armé d'un poignard a été maîtrisé par des commerçants alors qu'il tentait de dévaliser un point multiservice, avant d'être interpellé par la police et présenté au procureur.



Les faits se sont déroulés le jeudi 30 août 2026, aux alentours de 13 heures 30. Le suspect s’est introduit dans un point multiservice avant d'essayer de franchir brutalement les grilles de protection séparant le comptoir de l'espace réservé aux clients. Prise de panique, la gérante a immédiatement donné l'alerte en criant.



Pour tenter de la réduire au silence et de mener à bien son forfait, l'agresseur a brandi un poignard pour la menacer directement. La réaction rapide des vendeurs voisins, alertés par les appels au secours de la victime, a toutefois contraint l'assaillant à céder. Maîtrisé sur place par les commerçants du secteur, l'individu a été remis aux éléments du Commissariat d’arrondissement de Jaxaay. À l'issue de sa garde à vue et des investigations d'usage, le mis en cause a été déféré au parquet.