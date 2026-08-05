Kolda : 44 villages de l'axe Saré Moussa Ndourou–Saré Mory haussent le ton pour réclamer de l'électricité

Les populations de 44 villages situés sur l'axe Saré Moussa Ndourou–Saré Mory, dans le département de Kolda, ont exprimé leur profonde indignation face à l'absence d'électricité dans leur localité. Arborant des brassards et des foulards rouges, elles ont organisé, ce mercredi 5 août, un point de presse pour dénoncer une situation qu'elles jugent inacceptable.



Prenant la parole au nom des manifestants, leur porte-parole, Daouda Sabaly, a rappelé que l'accès à l'électricité constitue aujourd'hui un besoin fondamental pour le développement des communautés.



« L'électricité n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Rien ne peut se faire sans électricité », a-t-il déclaré sous les applaudissements nourris des habitants venus nombreux soutenir cette revendication.



Les populations dénoncent un retard qu'elles estiment injustifié et regrettent d'être laissées en marge des programmes d'électrification, alors que plusieurs localités de la région bénéficient déjà de ce service essentiel. Elles soulignent que l'absence d'électricité freine le développement économique, pénalise les établissements scolaires et les structures sanitaires, tout en compliquant considérablement les conditions de vie des habitants.



Face à ce qu'elles qualifient de silence des autorités, les manifestants annoncent un durcissement de leur mouvement. Ils projettent d'organiser prochainement une marche de protestation qui pourrait être accompagnée d'un blocage de la route afin d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur leur situation.



Les populations brandissent également la menace d'un boycott des prochaines échéances électorales si leur revendication n'est pas prise en compte. Elles estiment avoir suffisamment patienté et exigent des actes concrets.



À travers cette mobilisation, les habitants des 44 villages interpellent directement le président de la République afin que l'électrification de cette partie du Fouladou soit inscrite parmi les priorités de l'État. Pour eux, l'accès à l'électricité est une condition indispensable pour améliorer les conditions de vie des populations, favoriser les activités économiques et offrir de meilleures perspectives aux jeunes.