Nécrologie : Décès de Sokhna Mame Amy Mbacké, fille du khalife général des mourides

La communauté mouride est en deuil. Sokhna Mame Amy Mbacké, fille du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, est décédée ce mercredi 5 août 2026.



Selon des informations, elle s'était rendue en France pour y recevoir des soins médicaux. Sa disparition plonge la communauté mouride dans une profonde tristesse.