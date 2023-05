Pastef Bigonna invite les jeunes "à se tenir prêts à résister aux côtés de Sonko"

Le procès en appel du leader de Pastef est prévu ce lundi 8 mai. Ousmane Sonko qui avait annoncé lors de sa dernière médiatique que désormais, il est pour la désobéissance civile reçoit des soutiens de ses camarades de Parti.



En effet le Pastef Bigonna invite "les jeunes du Sénégal à se tenir prêts à résister aux côtés du Président Sonko contre ces forfaitures initiées par ce pouvoir en fin de règne dans son projet funeste d’élimination du Président Sonko à l’élection présidentielle de 2024."



De leur avis, "le régime du Président Macky Sall instrumentalise honteusement la justice

pour tenter de compromettre la candidature très demandée de leur leader. Les procédures judiciaires contre le Président Ousmane Sonko se multiplient et s’accélèrent. Ce qui constitue finalement le seul recours d’un pouvoir en perte de légitimité."



Pour ce qui est de l'appel au dialogue de Macky Sall, Pastef Bigonna fait remarquer dans sa note que le chef de l'Etat n'a pas hésité à "intenter à la vie de leur leader et jeter plus de 500 militants en prison".



Alors pour eux, le dialogue a tout l'air d'un "deal sur le dos du peuple sénégalais dont la seule finalité est de faire valider par ses participants son projet de 3ème candidature."